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В Бурятии утонул мужчина

В Бурятии утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике за прошедшие сутки произошло три происшествия на воде

Накануне, 16 июня, вечером поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка Джидинского района утонул мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера случилась трагедия в селе Цакир в Закаменском районе – утонул подросток.

Ещё один несчастный случай произошёл в Улан-Удэ. Утонул 18-летний парень. 
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