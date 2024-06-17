В Бурятии могут навсегда запретить усыпление «невостребованных» собак



Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, её законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.



Кроме того, эвтаназии подвергнут псов с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания четвероногое осталось невостребованным – то есть никто не забрал его себе в течение 30 дней после поимки.



Зимой в РБ временно Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, её законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.Кроме того, эвтаназии подвергнут псов с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания четвероногое осталось невостребованным – то есть никто не забрал его себе в течение 30 дней после поимки.Зимой в РБ временно запретили умерщвлять только невостребованных хвостатых – агрессивных и больных по-прежнему могут. Однако скоро табу на усыпление собак, которых не взяли из приюта, может стать постоянным.



Уже в ближайший вторник, 18 июня, эту норму, прописанную в республиканском законе, рассмотрят в Конституционном суде России. Истцы – местные зоозащитники и фонд помощи животным – считают её неправомерной. Известно, что в заседании КС РФ примет участие представитель Верховного суда Бурятии.



В ноябре в республике одобрили закон, разрешающий усыплять беспризорных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.