17 июня

16 июня

Популярное

В Бурятии могут навсегда запретить усыпление «невостребованных» собак

В Бурятии могут навсегда запретить усыпление «невостребованных» собак
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Споры об их умерщвлении дошли до Конституционного суда России

В ноябре в республике одобрили закон, разрешающий усыплять беспризорных собак. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.

Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, её законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.

Кроме того, эвтаназии подвергнут псов с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания четвероногое осталось невостребованным – то есть никто не забрал его себе в течение 30 дней после поимки.

Зимой в РБ временно запретили умерщвлять только невостребованных хвостатых – агрессивных и больных по-прежнему могут. Однако скоро табу на усыпление собак, которых не взяли из приюта, может стать постоянным.
 
Уже в ближайший вторник, 18 июня, эту норму, прописанную в республиканском законе, рассмотрят в Конституционном суде России. Истцы – местные зоозащитники и фонд помощи животным – считают её неправомерной. Известно, что в заседании КС РФ примет участие представитель Верховного суда Бурятии. 
собаки животные зоозащитники суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Судебные приставы в Бурятии приняли присягу
Судебные приставы в Бурятии приняли присягу
Общество, 17.06.2024
Присягу приняли восемь человек 
Пекло в Бурятии сменится дождями
Пекло в Бурятии сменится дождями
Общество, 17.06.2024
Местами ожидаются грозы, ливни и даже град 
Больницы Бурятии получили новые автомобили
Больницы Бурятии получили новые автомобили
Общество, 17.06.2024
Машины УАЗ поступят в 19 районов республики
В Бурятии могут навсегда запретить усыпление «невостребованных» собак
В Бурятии могут навсегда запретить усыпление «невостребованных» собак
Общество, 17.06.2024
Споры об их умерщвлении дошли до Конституционного суда России
Селенга и озёра в пригородном районе Бурятии стали опасными
Селенга и озёра в пригородном районе Бурятии стали опасными
Общество, 17.06.2024
Местных жителей и приезжих призвал не купаться в некоторых водоёмах
Роспотребнадзор Бурятии советует детям летом больше проводить время на улице
Роспотребнадзор Бурятии советует детям летом больше проводить время на улице
Общество, 17.06.2024
В управлении дали рекомендации по летнему отдыху детей
В райцентре в Бурятии активизировались цыгане с шубами
В райцентре в Бурятии активизировались цыгане с шубами
Общество, 17.06.2024
Местные жители заявили, что они останавливают людей прямо на улице
В улан-удэнской колонии провели День открытых дверей
В улан-удэнской колонии провели День открытых дверей
Общество, 17.06.2024
Родные смогли повидаться с осуждёнными 
Улан-удэнцы поддержали повышение пенсий работающим пенсионерам
Улан-удэнцы поддержали повышение пенсий работающим пенсионерам
Общество, 17.06.2024
За её индексацию высказались большинство горожан
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 100 лет
Общество, 17.06.2024
Федосья Семёновна является ветераном труда, за трудовую деятельность награждена медалями
Владельцев гаражей в Улан-Удэ призывают их снести
Владельцев гаражей в Улан-Удэ призывают их снести
Общество, 17.06.2024
В противном случае имущество перенесут на штрафстоянку 
В Улан-Удэ хотели усыпить осиротевшую собаку
В Улан-Удэ хотели усыпить осиротевшую собаку
Общество, 17.06.2024
Несчастному животному пришлось скитаться и побираться после смерти хозяйки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^