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История с проваливающейся под землю школой в Бурятии дошла до Бастрыкина

История с проваливающейся под землю школой в Бурятии дошла до Бастрыкина
Происшествия,  Фото:ОНФ
Главный следователь России заинтересовался разваливающей сельской СОШ

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки из-за уходящей под землю школы в иволгинском селе Гурульба. Её начали на днях в СУ СКР по Бурятии.

Доклад главе СКР представит руководитель управления Вячеслав Сухоруков. Исполнение поручения и ход самой проверки уже поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Ранее в региональном отделении Народного фронта рассказали, что учебное заведение, которое открыли шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки. То, что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше. Здание Гурульбинской СОШ, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей, сейчас буквально уходит под землю.

На вскрывшиеся нарушения отреагировали и в прокуратуре Бурятии. В надзорном ведомстве начали свою проверку. Там дадут оценку исполнению бюджетного законодательства, а также соблюдению строительных норм и правил при проектировании и возведении здания. При наличии оснований пообещали принять меры прокурорского реагирования.
школа строительство следственный комитет Бастрыкин

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