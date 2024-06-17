Он навредил особо охраняемой природной территории
Жителя Мухоршибирского района обязали заплатить кругленькую сумму за испорченный земельный участок на особо охраняемой природной территории – речь о государственном природном заказнике федерального значения «Алтачейский». С соответствующим иском в суд в интересах Российской Федерации обратился и. о. районного прокурора.
Как выяснилось, против мужчины ранее возбудили уголовное дело о халатности – по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса РФ. Из-за его преступных действий (каких именно – не уточняется) оказалась повреждена почва на ООПП. Ущерб оценили в два с лишним миллиона рублей. Сельчанина признали виновным.
Мухоршибирец решил оспорить приговор, полагая, что вред можно возместить в натуральной форме – путём рекультивации участка. И пояснил, что приобрёл семена трав, которые будут высеваться. Однако на заседании представитель ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», в чьём подчинении находится заказник, отметил, что привести почву в первоначальное состояние практически невозможно. Оказалось, что виновный купил семена луговых трав, а на пострадавшем участке произрастают другие и «таких семян нет».
В итоге суд удовлетворил иск о возмещении ущерба – с мужчины постановили взыскать более 2 миллионов. Это решение в законную силу ещё не вступило.
В Бурятии сельчанину придётся выложить два миллиона за испорченную землю
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