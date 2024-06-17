«Сил нет»: В Улан-Удэ верующие продолжают портить чужие машины



В соцсетях опять обсуждают наболевшую для Бурятии проблему – обыкновение брызгать молоком из окон. С помощью этого обряда, который называется «сэржэм», верующие просят богов или предков о поиске ответов на волнующие вопросы и о содействии в решении каких-либо жизненных проблем – к примеру, в успешной сдаче экзаменов.



Для сэржэма используют свежезаваренный чай, молоко или алкоголь. Однако многие жители бурятской столицы уже не в первый раз высказывают недовольство подобными ритуалами. К примеру, прошлой весной после одного такого по окнам балкона в самом центре Улан-Удэ потекли настоящие «молочные реки».



Очередная жалоба по этому поводу появилась накануне в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». К посту приложили фото авто с мутными разводами на лобовом стекле.



- Сил нет, – заявила неизвестный автор. – Два дня отмывала балкон. Утром вышла – а тут машину изгадили. Дорогие верующие, ну поймите: не дойдут ваши молитвы. Целый день вас ругаю. Молоко на жаре прилипает. Как до людей донести?



Интернет-пользователи посоветовали повесить предупреждение на подъезде и установить поблизости камеру, чтобы потом подать на виновных в суд за порчу имущества. «Это не верующие, а какие-то вредители! Как можно просить себе хорошего, когда сам гадишь другим?», – недоумевают участники сообщества.



В комментариях отметились и другие пострадавшие от подношений.



- Вообще невозможно. Возле соседнего дома такой ужасный запах стоит от этих брызг – не говоря уже о самих брызгах. Лень, видимо, выйти на улицу, во двор, и потихоньку помолиться, побрызгать на земле, – негодуют посетители паблика.



Кстати, по словам улан-удэнцев, брызгать где попало нельзя – по правилам, это нужно делать только в чистом месте и к тому же на земле, не выше своих плеч. В Сагаалган облитых машин в городе становится больше в разы, а вместе с ними растёт и число недовольных автомобилистов.



