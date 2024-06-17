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В селе Бурятии выпал крупный град

В селе Бурятии выпал крупный град
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
От него никто не пострадал

В воскресенье, 16 июня, на закаменское село Харацай обрушился град. Он был достаточно крупным – фотоподтверждение разместили накануне в группе «Закамна-инфо.24/7».

Обошлось без последствий – во всяком случае, жалоб от местных жителей не поступало. Соцообъекты – садик и школа, а также сельская администрация не пострадали.

На прошлой неделе град выпал в Джидинском районе – в сёлах Армак и Верхний Торей. Упавшие с неба льдины размером с пятирублёвую монету запечатлели на камеру и жители Гусиноозёрска.



град Закаменский район

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