В Бурятии уволились специалисты, принимавшие проседающую сельскую школу

В управлении капитального строительства (УКС) Бурятии прокомментировали ситуацию со школой в иволгинском селе Гурульба, которая буквально уходит под землю. На это обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Общественники рассказали, что учебное заведение, которое открыли шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки.
То, что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше. Вокруг теперь проваливается земля. Разрушается асфальт, тротуары и даже само основание здания, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей.
В УКС тем временем заявили: согласно обследованиям, провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных на прилегающей к СОШ территории.
- Они не влияют на безопасную эксплуатацию здания, – заверили в управлении капстроительства. – Сегодня его конструктив находится в нормативном состоянии и никаких угроз нет. Сейчас составляется смета для подсыпки и уплотнения провалов, а также для восстановления элементов благоустройства на площадке рядом со школой.
Работы завершатся к середине августа и после этого проблема решится, заверили в УКС. Там добавили, что сотрудники, которые контролировали возведение объекта и принимали его, уже не работают в учреждении. В управлении пообещали всячески содействовать и предоставлять всю необходимую информацию следственным органам.
В СУ СКР по Бурятии на днях начали процессуальную проверку, которую взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Заинтересовались этой историей и в прокуратуре.