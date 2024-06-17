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В Бурятии уволились специалисты, принимавшие проседающую сельскую школу

В Бурятии уволились специалисты, принимавшие проседающую сельскую школу
Общество,  Фото:скриншот с видео ОНФ
Они уже не работают в управлении капстроительства

В управлении капитального строительства (УКС) Бурятии прокомментировали ситуацию со школой в иволгинском селе Гурульба, которая буквально уходит под землю. На это обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Общественники рассказали, что учебное заведение, которое открыли шесть лет назад, в 2018 году, построили в русле высохшей реки.

То, что место для этого выбрали крайне неудачно, выяснилось лишь в 2020-ом. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле оказалось в два раза меньше.  Вокруг теперь проваливается земля. Разрушается асфальт, тротуары и даже само основание здания, которое обошлось в 300 с лишним миллионов рублей.

В УКС тем временем заявили: согласно обследованиям, провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных на прилегающей к СОШ территории.

- Они не влияют на безопасную эксплуатацию здания, – заверили в управлении капстроительства. – Сегодня его конструктив находится в нормативном состоянии и никаких угроз нет. Сейчас составляется смета для подсыпки и уплотнения провалов, а также для восстановления элементов благоустройства на площадке рядом со школой.

Работы завершатся к середине августа и после этого проблема решится, заверили в УКС. Там добавили, что сотрудники, которые контролировали возведение объекта и принимали его, уже не работают в учреждении. В управлении пообещали всячески содействовать и предоставлять всю необходимую информацию следственным органам.

В СУ СКР по Бурятии на днях начали процессуальную проверку, которую взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Заинтересовались этой историей и в прокуратуре.

строительство школа ОНФ управление капитального строительства

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