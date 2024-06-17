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48 человек тушат лесные пожары в Бурятии

48 человек тушат лесные пожары в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лес горит на площади более 250 га

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили один лесной пожар на площади 0,5 га в Хоринском районе. Огонь быстро потушили. Также ликвидирован пожар в Кяхтинском районе, который произошёл ранее, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 17 июня продолжаются работы по ликвидации одного пожара, возникшего от сухой грозы 14 июня в Северо-Байкальском районе. Обнаружен ещё один пожар в Заиграевском районе, произошедший из-за сухой грозы.

На тушении работают 48 сотрудников из числа лесной охраны и авиалесоохраны. Задействовано 2 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 250,1 га, из них 250 га в Северо-Байкальском районе.
лесные пожары

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