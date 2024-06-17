В Бурятии продолжают делать объезд возле повреждённого моста









На месте вскоре побывали специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и сотрудники подрядной организации. Там решили организовать объезд протяжённостью в 800 метров. В начале месяца в районе из берегов вышла река Ковокта. Из-за этого подмыло ряжевую опору моста на автодороге «Северобайкальск – Таксимо». Вечером 6 июня движение транспорта на переправе пришлось приостановить.На месте вскоре побывали специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и сотрудники подрядной организации. Там решили организовать объезд протяжённостью в 800 метров.

В Муйском районе продолжается обустройство объездной дороги возле размытого моста через реку Ковокта. На подходах к её руслу сооружают земляное полотно. Этим занимаются 22 специалиста, задействовано 15 единиц техники.Кроме того, смонтировано четыре водопропускных трубы. Уложить предстоит пять. К работам привлекли 29 человек и 19 единиц техники, отмечает «Муя-инфо.24/7».