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В Бурятии продолжают делать объезд возле повреждённого моста

В Бурятии продолжают делать объезд возле повреждённого моста
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Её обустраивают несколько десятков человек

В Муйском районе продолжается обустройство объездной дороги возле размытого моста через реку Ковокта. На подходах к её руслу сооружают земляное полотно. Этим занимаются 22 специалиста, задействовано 15 единиц техники.

Кроме того, смонтировано четыре водопропускных трубы. Уложить предстоит пять. К работам привлекли 29 человек и 19 единиц техники, отмечает «Муя-инфо.24/7».

В начале месяца в районе из берегов вышла река Ковокта. Из-за этого подмыло ряжевую опору моста на автодороге «Северобайкальск – Таксимо». Вечером 6 июня движение транспорта на переправе пришлось приостановить.

На месте вскоре побывали специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и сотрудники подрядной организации. Там решили организовать объезд протяжённостью в 800 метров.
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