В Улан-Удэ охранница работала без трудового договора

Женщине не выплатили зарплату за январь



Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку организации, оказывающей охранные услуги.



Как выяснила прокурорская проверка, женщину приняли в общество с ограниченной ответственностью на должность охранника в январе. Однако трудовой договор с ней заключён лишь 12 февраля. В связи с этим заработную плату за январь женщине не выплатили, отчисления налоговых и страховых взносов не осуществлялись. В конце февраля она уволилась, однако работодатель окончательный расчёт произвёл лишь в апреле.



Прокурор района директору внёс представление об устранении нарушений закона. После этого бывшему работнику выплатили зарплату за январь и компенсацю за задержку оплаты труда в общей сумме 30 тысяч рублей, оплачены налоги и страховые взносы.

