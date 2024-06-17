Женщине не выплатили зарплату за январь
Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку организации, оказывающей охранные услуги.
Как выяснила прокурорская проверка, женщину приняли в общество с ограниченной ответственностью на должность охранника в январе. Однако трудовой договор с ней заключён лишь 12 февраля. В связи с этим заработную плату за январь женщине не выплатили, отчисления налоговых и страховых взносов не осуществлялись. В конце февраля она уволилась, однако работодатель окончательный расчёт произвёл лишь в апреле.
Прокурор района директору внёс представление об устранении нарушений закона. После этого бывшему работнику выплатили зарплату за январь и компенсацю за задержку оплаты труда в общей сумме 30 тысяч рублей, оплачены налоги и страховые взносы.
В Улан-Удэ охранница работала без трудового договора
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