Больницы Бурятии получили новые автомобили









Сегодня, 17 июня, на Театральной площади в Улан-Удэ состоялось торжественное вручение ключей от новых машин медицинским учреждениям республики. 19 санитарных автомобилей уедут в районы, в том числе отдалённые, 5 – будут работать в бурятской столице.- В рамках реализации проекта «Развитие первичного звена здравоохранения», который запущен президентом Российской Федерации по его инициативе, сегодня вручили ещё 24 машины. В целом в этом году это 54 машины. Мы план этого года выполнили, и 54 машины уехали в наши районы, в наши больницы, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Также глава региона подвёл небольшие итоги в сфере здравоохранения за последние пять лет.- Мы развиваем наше здравоохранение. Небольшие итоги: за прошедшие пять лет у нас построены 118 новых объектов здравоохранения: 76 ФАПов, 24 амбулатории, остальные – это поликлиники и больницы. В 84 – проведён капитальный ремонт. Плюс, более 3 тысяч единиц медицинского оборудования закуплено в наши больницы, более 300 машин поставлено, поэтому существенное обновление произошло. И мы стараемся, чтобы для наших людей были созданы все условия, чтобы было хорошее здоровье. Будет здоровье – со всем остальным мы справимся, - поделился он.Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила, что переоснащение и обновление автопарка будет продолжено.- Очень здорово, что после Дня медицинского работника у нас такой замечательный подарок от президента Российской Федерации. Программа модернизации у нас в течение 4 лет активно работает, 339 автомашин у нас получено. Как уже коллеги отметили, действительно отечественный УАЗ всегда незаменим и нужен, особенно в сельских лечебных учреждениях. У нас 19 центральных районных больниц сейчас получают новые автомашины и пять городских учреждений первичного звена. Хочу отметить, что мы работаем над новой программой, новым национальным проектом, инициированным президентом РФ. Масштабное переоснащение и обновление машин будет продолжено до 2030 года, - поведала министр.От лица главврачей на мероприятии выступил Константин Эрдынеев, главный врач Закаменской центральной районной больницы.- Для нас это торжественное мероприятие, нам подарили ключи от новых автомобилей, тем более в свете последнего праздника – Дня медицинского работника. Я хочу сказать искренние слова благодарности главе Бурятии Алексею Самбуевичу за заботу о здоровье жителей республики. Благодаря его дальновидности и решительности программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Бурятии эффективно работает, и мы видим с вами ощутимые результаты. Искренние слова благодарности заместителю председателя правительства, министру здравоохранения Евгении Юрьевне Лудуповой за её неустанную заботу и внимание к каждому медицинскому учреждению, - поблагодарил руководитель больницы.Транспорт был куплен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».