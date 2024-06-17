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Селенга и озёра в пригородном районе Бурятии стали опасными

Селенга и озёра в пригородном районе Бурятии стали опасными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местных жителей и приезжих призвал не купаться в некоторых водоёмах

В Иволгинском районе ввели запрет на купание в популярных местах отдыха. В списке – Селенга (вся береговая полоса), озёра Торма и Карасиное в сельском поселении «Гильбиринское», водохранилище Гильбиринское и карьер возле села Сужа.

Там теперь будут проводить рейды. Как пояснили на официальной странице райадминистрации во «ВКонтакте», причина – несоответствие требованиям безопасности.  На берегах водоёмов уже установили щиты с соответствующими надписями. 

Селенга озеро водоёмы безопасность

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