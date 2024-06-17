Селенга и озёра в пригородном районе Бурятии стали опасными

Местных жителей и приезжих призвал не купаться в некоторых водоёмах
В Иволгинском районе ввели запрет на купание в популярных местах отдыха. В списке – Селенга (вся береговая полоса), озёра Торма и Карасиное в сельском поселении «Гильбиринское», водохранилище Гильбиринское и карьер возле села Сужа.
Там теперь будут проводить рейды. Как пояснили на официальной странице райадминистрации во «ВКонтакте», причина – несоответствие требованиям безопасности. На берегах водоёмов уже установили щиты с соответствующими надписями.
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