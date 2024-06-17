Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек
За неделю в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ на свет появились 77 малышей: 39 мальчиков, 38 девочек, из них две двойни.
Самый крупный малыш родился 10 июня, мальчик появился нас свет с весом 4230 граммов и ростом 58 см. Самым маленьким новорождённым стала девочка, родившаяся 11 июня с весом 1030 граммов и ростом 35 см.
Больше всего родов пришлось на 11 июня. В этот день состоялось 18 родов, на свет появились 10 девочек, 9 мальчиков, одна двойня.
За неделю в улан-удэнском роддоме родилось 77 детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Присягу приняли восемь человек
Местами ожидаются грозы, ливни и даже град
Машины УАЗ поступят в 19 районов республики
Споры об их умерщвлении дошли до Конституционного суда России
Местных жителей и приезжих призвал не купаться в некоторых водоёмах
В управлении дали рекомендации по летнему отдыху детей
Местные жители заявили, что они останавливают людей прямо на улице
Их назначил глава республики
Маршруты пока не закрывают
Родные смогли повидаться с осуждёнными
За её индексацию высказались большинство горожан
Мужчина не выключил её и ушёл в огород
Федосья Семёновна является ветераном труда, за трудовую деятельность награждена медалями
В противном случае имущество перенесут на штрафстоянку
Несчастному животному пришлось скитаться и побираться после смерти хозяйки