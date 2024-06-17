За неделю в улан-удэнском роддоме родилось 77 детей

Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек



За неделю в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ на свет появились 77 малышей: 39 мальчиков, 38 девочек, из них две двойни.



Самый крупный малыш родился 10 июня, мальчик появился нас свет с весом 4230 граммов и ростом 58 см. Самым маленьким новорождённым стала девочка, родившаяся 11 июня с весом 1030 граммов и ростом 35 см.



Больше всего родов пришлось на 11 июня. В этот день состоялось 18 родов, на свет появились 10 девочек, 9 мальчиков, одна двойня.

