Автомобилист оставил несколько домов в Улан-Удэ без света

Ремонтные работы запланированы на сегодня



Сегодня в полночь автомобиль Honda CR-V сбил электроопору в районе дома № 278 станции Дивизионная (3 участок) в Улан-Удэ.



В этой связи произошло аварийное отключение света в семи малоэтажных многоквартирных домах: ст. Дивизионная, 3 участок, № 270, 272, 273, 274, 275, 278, 279.



В оперативной сводке по городу сообщили, что восстановительные работы (демонтаж-монтаж опоры) запланированы сегодня, 17 июня.

