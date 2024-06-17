Ремонтные работы запланированы на сегодня
Сегодня в полночь автомобиль Honda CR-V сбил электроопору в районе дома № 278 станции Дивизионная (3 участок) в Улан-Удэ.
В этой связи произошло аварийное отключение света в семи малоэтажных многоквартирных домах: ст. Дивизионная, 3 участок, № 270, 272, 273, 274, 275, 278, 279.
В оперативной сводке по городу сообщили, что восстановительные работы (демонтаж-монтаж опоры) запланированы сегодня, 17 июня.
Автомобилист оставил несколько домов в Улан-Удэ без света
Происшествия, Фото:
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