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Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии

Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплочённость коллектива

Ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди пожарных Бурятии состоялся Улан-Удэ. В течение двух дней 11 команд соревновались за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» (ГЗДС).

- Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплочённость коллектива, потому что от действий каждого зависит жизнь всего звена ГЗДС, - подчеркнул начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Николай Бокарев.


 В первый день проверяли теоретические и медицинские знания, затем прошли испытания на выносливость. В боевой одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания пожарные выполняли такие задания, как «Башня» и «Комплексная полоса упражнений».

- Звену газодымозащитной службы предстояло провести боевое развёртывание от автоцистерны с подачей ствола на верхние этажи учебной башни для тушения условного очага пожара. Следующий этап уже проходили вслепую: надевание боевой одежды пожарного и включение в аппараты, вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, соединение рукавов и передвижение по рукавной линии, - рассказал Николай Бокарев.

Во второй день звенья (команда из четырёх человек) преодолевали полосу психологической подготовки, искали пострадавшего в теплодымокамере и «конференц-зале».



По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом:

1 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части №2

2 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части №3;

3 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части №73.

Победители представят Бурятию на следующем этапе соревнований по Дальневосточному федеральному округу, которые состоятся в Улан-Удэ 25-27 июня.
пожарные конкурс МЧС

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