Лучшее звено газодымозащитной службы выбрали в Бурятии













Ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди пожарных Бурятии состоялся Улан-Удэ. В течение двух дней 11 команд соревновались за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» (ГЗДС).- Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплочённость коллектива, потому что от действий каждого зависит жизнь всего звена ГЗДС, - подчеркнул начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Николай Бокарев.В первый день проверяли теоретические и медицинские знания, затем прошли испытания на выносливость. В боевой одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания пожарные выполняли такие задания, как «Башня» и «Комплексная полоса упражнений».- Звену газодымозащитной службы предстояло провести боевое развёртывание от автоцистерны с подачей ствола на верхние этажи учебной башни для тушения условного очага пожара. Следующий этап уже проходили вслепую: надевание боевой одежды пожарного и включение в аппараты, вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, соединение рукавов и передвижение по рукавной линии, - рассказал Николай Бокарев.Во второй день звенья (команда из четырёх человек) преодолевали полосу психологической подготовки, искали пострадавшего в теплодымокамере и «конференц-зале».По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом:1 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части №22 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части №3;3 место – звено ГДЗС пожарно-спасательной части №73.Победители представят Бурятию на следующем этапе соревнований по Дальневосточному федеральному округу, которые состоятся в Улан-Удэ 25-27 июня.