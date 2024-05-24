Для водителей организовали специальные занятия
Единый день водителя провели в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа.
- С водителями и механиками-водителями организованы занятия по технической подготовке, показные занятия по эксплуатации и ремонту военной автомобильной техники. Для этого были оборудованы учебные места в парке стоянки и хранения боевых машин, - сообщили в пресс-службе округа.
Военные водители изучили: порядок подготовки техники к выходу в рейс, оформление путевой документации, организацию и проведение ежедневного технического обслуживания, методику оказания первой медицинской помощи. Военнослужащие изучили способы эвакуации и буксировки неисправной автомобильной техники.
В занятиях приняли участие военнослужащие, проходящие службу в должностях водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники.
В Восточном военном округе провели единый день водителя
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