Турнир проведут в акватории Малого Моря
С 12 по 14 июля на Байкале пройдёт открытый чемпионат Иркутской области по рыбной ловле спиннингом с лодок «Байкальский трофей 2024». Местом проведения станет пролив Малое Море в Ольхонском районе. Сбор участников на турбазе «Лиственничная».
Соревнования являются личным (парным) первенством. К участию допускаются мужчины и женщины из муниципальных образований Иркутской области, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов Иркутской области и других регионов России, спортсмены и все свободно заявленные рыболовы.
Программа соревнований
12 июля
10:00 - Заезд участников. Регистрация
10:00-19:00 - Официальная тренировка
13 июля
7:00- 9:00 - Регистрация участников
9:00-9:30 – Церемония открытия соревнований
10:00-16:00 - Первый тур соревнований
16:00-16:30 - Взвешивание уловов. Подсчёт результатов первого тура
14 июля
8:00-14:00 - Второй тур соревнований
14:00-14:50 - Взвешивание уловов. Подведение итогов соревнований
15:00-15:30 - Награждение победителей. Закрытие соревнований
Также в рамках чемпионата состоится празднично-развлекательная программа и тест-драйвы.
Возрастное ограничение: 6+.
На Байкале посоревнуются в рыбной ловле с лодок
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