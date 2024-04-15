Среди кинологов Читинской таможни определили лучших













Яков Карнаухов со служебной собакой овчаркой Деймонд стал лучшим кинологом Читинской таможни. Соревнования «Лучший по профессии» прошли в посёлке Забайкальск.В соревнованиях участвовали 16 кинологов со своими питомцами. На первом этапе кинологи со служебными собаками отрабатывали искали наркотическое средство в багаже. Учитывалась скорость нахождения, желание собаки выполнять команды, точность нахождения.Особым обонянием на данном этапе отличилась немецкая овчарка Ежевика, кинолог Батор Цыремпилов. На втором месте Яков Карнаухов со служебной собакой овчаркой Деймонд, на третьем Павел Гнездилов со своим питомцем голден ретривером по кличке Хан.Вторым этапом они искали наркотическое средство в помещении. Лучшей стала английский кокер-спаниель Гретта (специалист-кинолог Вера Самохвалова).Третий этап – поиск наркотического средства на легковом и грузовом автотранспорте. В этих упражнениях все собаки показали хорошие результаты. Заключительным испытанием для служебных собак стал общий курс дрессировки – послушание.Победители и призёры были определены после подведения всех итогов. На втором месте Ирина Яппарова со своим питомцем русский спаниель Яромир, на третьем - Эрдем Ванчиков со служебной собакой породы русский спаниель Чикита.В 2023 году с помощью служебных собак читинские таможенники выявили 25 фактов незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ, наркотических средств, частей животных, валюты и табачных изделий, сообщает пресс-служба Читинской таможни.