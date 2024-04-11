Во время месячника чистоты улан-удэнцы разгребают чердаки













- Уважаемые жители Улан-Удэ! Не оставайтесь в стороне! Вместе сделаем наш город чище, уютнее и красивее! Присоединяйтесь к месячнику чистоты! – призывают в администрации Октябрьского района.



Как сообщал «Байкал-Daily», месячник чистоты завершится 30 апреля, 20 апреля состоится общегородской субботник (0+).











Весенний месячник чистоты и благоустройства продолжается. Не остались в стороне и приняли активное участие управляющие компании и товарищества собственников жилья Октябрьского района Улан-Удэ.С привлечением жителей проводится уборка придомовых и общественных территорий, улиц, уборка чердаков и подвалов многоквартирных домов.