09 апреля

08 апреля

Популярное

Прокурор Бурятии провёл приём пациентов Центра восточной медицины

Прокурор Бурятии провёл приём пациентов Центра восточной медицины
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Одна из них пожаловалась на состояние сквера имени Пушкина

Прокурор Бурятии Михаил Филичев провёл личный приём пациентов Центра восточной медицины. В основном обращения касались вопросов жилищных прав, образования, культурно-досуговой сферы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, жительница Железнодорожного района Улан-Удэ сообщила, что после проведения в прошлом году работ по ремонту тепловых сетей не восстановили территорию сквера имени Пушкина.

Михаил Филичев поручил принять меры прокурорского реагирования по восстановлению благоустройства сквера и проверить выполнение обязательств должностными лицами муниципального заказчика и подрядчика.

Участник специальной военной операции обратился с просьбой оказать содействие в получении второго высшего образования в сфере IT-технологий.

Пенсионер из Гусиноозёрска пожаловалась на отказ в предоставлении дров и на необходимость перерасчёта платы за жилищно-коммунальные услуги.

Михаил Филичев разъяснил законодательство по каждому поступившему обращению, результаты их рассмотрения контролируются прокуратурой.

прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятию захватывает пугающий челлендж с нацистскими символами
Бурятию захватывает пугающий челлендж с нацистскими символами
Общество, 09.04.2024
Они всё чаще появляются в общественных местах
Прокурор Бурятии провёл приём пациентов Центра восточной медицины
Прокурор Бурятии провёл приём пациентов Центра восточной медицины
Общество, 09.04.2024
Одна из них пожаловалась на состояние сквера имени Пушкина
Баргузинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Баргузинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Общество, 09.04.2024
Готовность проверил зампред правительства
В Улан-Удэ закрасили наделавшее шума «буддийское граффити»
В Улан-Удэ закрасили наделавшее шума «буддийское граффити»
Общество, 09.04.2024
Ночному клубу пришлось извиняться перед оскорблёнными верующими
В селе в Бурятии забыли об инвалидах
В селе в Бурятии забыли об инвалидах
Общество, 09.04.2024
Соцобъекты не были оборудованы  местами для парковки
В Бурятии ламы помолятся за возвращение военных живыми и здоровыми
В Бурятии ламы помолятся за возвращение военных живыми и здоровыми
Общество, 09.04.2024
С 10 апреля начинается ежегодный величественный 18-дневный Дуйнхор хурал  
Село в Бурятии медленно погружается во мрак
Село в Бурятии медленно погружается во мрак
Общество, 09.04.2024
Там второй год не горят фонари
В селе Бурятии набирает обороты скандал из-за нового школьного стадиона
В селе Бурятии набирает обороты скандал из-за нового школьного стадиона
Общество, 09.04.2024
Занимающиеся там юные футболисты одолели местных жителей
На севере Бурятии людям угрожают огромные сосульки
На севере Бурятии людям угрожают огромные сосульки
Общество, 09.04.2024
Ледяные наросты нависли у них прямо над головами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^