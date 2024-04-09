Одна из них пожаловалась на состояние сквера имени Пушкина
Прокурор Бурятии Михаил Филичев провёл личный приём пациентов Центра восточной медицины. В основном обращения касались вопросов жилищных прав, образования, культурно-досуговой сферы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Так, жительница Железнодорожного района Улан-Удэ сообщила, что после проведения в прошлом году работ по ремонту тепловых сетей не восстановили территорию сквера имени Пушкина.
Михаил Филичев поручил принять меры прокурорского реагирования по восстановлению благоустройства сквера и проверить выполнение обязательств должностными лицами муниципального заказчика и подрядчика.
Участник специальной военной операции обратился с просьбой оказать содействие в получении второго высшего образования в сфере IT-технологий.
Пенсионер из Гусиноозёрска пожаловалась на отказ в предоставлении дров и на необходимость перерасчёта платы за жилищно-коммунальные услуги.
Михаил Филичев разъяснил законодательство по каждому поступившему обращению, результаты их рассмотрения контролируются прокуратурой.
Прокурор Бурятии провёл приём пациентов Центра восточной медицины
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