Борт прибыл в помощь при возможных ЧС
Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в Бурятию для дежурства в пожароопасный сезон.
«Для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков вертолёт будет вести круглосуточное дежурство на территории Бурятии», - сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Первые в этом году лесные пожары были зарегистрированы 31 марта. Возгорания произошли в Иволгинском и Xopинcкoм районах из-за перехода огня c других земель.
Вертолёт МЧС России заступил на дежурство в Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Борт прибыл в помощь при возможных ЧС
Летом 2024 года
Мужчина сам оказался виноват в ужесточении приговора
Приём состоится 9 апреля
«Там всё хорошо!»
Также временно не будет горячей воды
Её ждёт масштабный ремонт
Кяхтинцы жалуются на невыносимый запах мочи в городе
Мера принята из-за ухудшения погодных условий
Турниры стартуют 13 апреля
Соревнования проведут на горных дистанциях
Конкурс станет отбором на «Алтаргану»
Ветер усилится до 24 м/с
Общество, 04.04.2024
Турнир состоится в конце этого месяца
Общество, 04.04.2024
Заявки принимаются с 1 мая по 30 декабря