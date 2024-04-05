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Вертолёт МЧС России заступил на дежурство в Бурятии

Вертолёт МЧС России заступил на дежурство в Бурятии
Общество, 
Борт прибыл в помощь при возможных ЧС

Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в Бурятию для дежурства в пожароопасный сезон.

«Для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков вертолёт будет вести круглосуточное дежурство на территории Бурятии», - сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Первые в этом году лесные пожары были зарегистрированы 31 марта. Возгорания произошли в Иволгинском и Xopинcкoм районах из-за перехода огня c других земель.
МЧС вертолеты

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