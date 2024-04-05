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В селе в Бурятии воскресную школу восстанавливают после пожара

В селе в Бурятии воскресную школу восстанавливают после пожара
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Её ждёт масштабный ремонт

В Кабанске восстанавливают воскресную школу при храме в честь святителя Николая Архиепископа Мир Ликийского. Там произошёл пожар. На средства, которые пожертвовали местные жители, уже закупили все необходимые строительные материалы, пишет «Кабанск-инфо.24/7».


Здание утеплили и обшили металлопрофилем. Там оштукатурили и покрасили стены и обновили пол и потолок. Впереди – замена стропильной системы крыши и шифера. 

Школу посещают около 20 ребятишек разного возраста. Для них организовывают образовательные и творческие мероприятия, а в честь Пасхи и Рождества устраивают тематические спектакли. Пока дети занимаются в небольшой комнате в храме. Сделать пожертвования на восстановление здания могут все желающие.

пожар воскресные школы

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