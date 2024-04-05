В селе в Бурятии воскресную школу восстанавливают после пожара





В Кабанске восстанавливают воскресную школу при храме в честь святителя Николая Архиепископа Мир Ликийского. Там произошёл пожар. На средства, которые пожертвовали местные жители, уже закупили все необходимые строительные материалы, пишет «Кабанск-инфо.24/7».Здание утеплили и обшили металлопрофилем. Там оштукатурили и покрасили стены и обновили пол и потолок. Впереди – замена стропильной системы крыши и шифера.Школу посещают около 20 ребятишек разного возраста. Для них организовывают образовательные и творческие мероприятия, а в честь Пасхи и Рождества устраивают тематические спектакли. Пока дети занимаются в небольшой комнате в храме. Сделать пожертвования на восстановление здания могут все желающие.