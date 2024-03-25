В Бурятии определят лучшего учителя

Дан старт конкурса на присуждение премии за достижения в профессиональной деятельности



В Бурятии объявлен конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Десять лучших педагогов будут награждены премиями в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета, ещё 14 учителей получат премии в размере 50 тысяч рублей из республиканского бюджета.



Конкурсная комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Среди критериев:

- наличие собственных методических разработок;

- результаты и достижения их учеников;

- адресная работа с различными категориями обучающихся, например, с детьми-инвалидами и прочее.



Принять участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объёмом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация, реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.



Учитель, получивший премию, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия учителя в конкурсе.



Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, размещены на сайте министерства образования и науки РБ. Подведение итогов и утверждение списка победителей будет проходить в период с 27 по 28 июня этого года.



Приём конкурсной документации осуществляется на бумажном носителе в Бурятский республиканский институт образовательной политики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, каб. 5, а также на электронном носителе (флеш-накопителе).

