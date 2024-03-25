Часть проектов планируется завершить к концу следующего года
В ближайшие годы в Бурятии начнётся строительство нескольких крупных объектов социальной и жилой инфраструктуры. К ним относятся центр креативных индустрий, кампус в Северобайкальске и жилые дома для медицинских работников и учителей в восьми районах республики. Накануне через торги были выбраны подрядные организации, которые займутся проектированием и возведением этих объектов.
Для создания центра креативных индустрий будет проведена реконструкция одного из недействующих корпусов улан-удэнского приборостроительного объединения. Для этого из федерального бюджета выделено порядка 1 миллиарда рублей. Проект должен быть разработан до конца текущего года, а само строительство планируется завершить к концу следующего года.
Для учащихся Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий в Северобайкальске построят кампус. Согласно контракту, проектная документация должна быть разработана до июня следующего года.
- Немаловажным является также строительство домов для медиков и учителей. В восьми сёлах республики, а именно в Новой Бряни, Сосново-Озёрском, Кижинге, Хоринске, Кырене, Кяхте, Кабанске и Петропавловке, в ближайшее время начнётся строительство жилья, которое завершится к концу текущего года, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.
В Бурятии стартует строительство ряда крупных объектов
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