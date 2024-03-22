Минобороны отметило военных из Бурятии за качественный ремонт техники

Общество, Фото: Минобороны России

Даже самые сложные неисправности устраняют в кратчайшие сроки



Министерство обороны России высоко оценило работу специалистов материально-технического обеспечения группировки войск «Восток», в состав которой, в том числе, входят военнослужащие из Бурятии.







Они производят ремонт и обслуживание вооружения и техники быстро и качественно. Военнослужащие в кратчайшие сроки устраняют даже самые сложные неисправности. Помимо вооружения, механики проводят плановый ремонт и обслуживание автомобильной техники.



- Орудие Д-30, работало на позициях. Парни, когда работали, орудие ушло в критику – произошёл откат, орудие в обратное положение не возвращается. Пригнали оружие сюда, просили дефектовку. Будем снимать тормоз отката, разбирать и уже смотреть конкретно в чём проблема, - рассказал командир с позывным Чили.



Механик с позывным Район показал, как на автомобиле меняют сцепление и производят техническое обслуживание.



- В наших условиях сцепление живёт недолго, потому как очень тяжёлые полевые условия – грязь, сейчас распутица, дожди, – рассказал Район. - Всё отдефектовали, теперь только замена сборка. Думаю, завтра с утра уже уедет.



Вместе с ремонтниками на площадке присутствуют члены экипажей и расчёты орудий. После окончания работ они проводят испытания и принимают восстановленную технику.

