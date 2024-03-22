Даже самые сложные неисправности устраняют в кратчайшие сроки
Министерство обороны России высоко оценило работу специалистов материально-технического обеспечения группировки войск «Восток», в состав которой, в том числе, входят военнослужащие из Бурятии.
Они производят ремонт и обслуживание вооружения и техники быстро и качественно. Военнослужащие в кратчайшие сроки устраняют даже самые сложные неисправности. Помимо вооружения, механики проводят плановый ремонт и обслуживание автомобильной техники.
- Орудие Д-30, работало на позициях. Парни, когда работали, орудие ушло в критику – произошёл откат, орудие в обратное положение не возвращается. Пригнали оружие сюда, просили дефектовку. Будем снимать тормоз отката, разбирать и уже смотреть конкретно в чём проблема, - рассказал командир с позывным Чили.
Механик с позывным Район показал, как на автомобиле меняют сцепление и производят техническое обслуживание.
- В наших условиях сцепление живёт недолго, потому как очень тяжёлые полевые условия – грязь, сейчас распутица, дожди, – рассказал Район. - Всё отдефектовали, теперь только замена сборка. Думаю, завтра с утра уже уедет.
Вместе с ремонтниками на площадке присутствуют члены экипажей и расчёты орудий. После окончания работ они проводят испытания и принимают восстановленную технику.
Минобороны отметило военных из Бурятии за качественный ремонт техники
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