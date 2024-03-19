Соревнования проходили в Ярославле
На прошлой неделе в Ярославле состоялся зимний чемпионат Российского студенческого спортивного союза по лёгкой атлетике в помещении. В соревнованиях приняли участие спортсмены вузов Бурятии.
Так, в беге на дистанцию 800 метров у мужчин бронзовую медаль завоевал Максим Любовников с результатом 1:52.90. Спортсмен представлял Бурятский госуниверситет.
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
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