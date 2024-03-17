Осадки обойдут республику стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13, днём по юго-западу до 17 м/с. Температура днём -1,+4, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Днем 0,+2.
В Бурятии до +4 градусов
Общество, Фото:
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