После освобождения женщины могут обратиться за помощью в наркодиспансер
Улан-удэнскую исправительную колонию посетила медицинский клинический психолог республиканского наркологического диспансера Софья Дорофеева.
Психолог рассказала осуждённым о двух видах зависимости: психической и физиологической. Она отметила, что от физиологической зависимости избавиться легче, чем от психической. Также на занятии обсудили причины формирования зависимостей, последствия злоупотребления алкогольными напитками и наркотическими веществами и способы оказания помощи зависимым людям.
В завершение занятия Софья Дорофеева рассказала осуждённым про помощь, оказываемую в реабилитационном центре наркодиспансера, про амбулаторное и стационарное лечение и что осуждённые при освобождении могут воспользоваться ею бесплатно, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым женщинам рассказали о пагубных зависимостях
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