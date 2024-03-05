Акция состоится в парках столицы Бурятии
Более тысячи тюльпанов раздадут в парках Улан-Удэ. 8 марта в парках им. С.Н. Орешкова, им. Д.Ж. Жанаева, «Кристальный», «Юбилейный» пройдут праздничные мероприятия, посвящённые весне.
- Запланированы индивидуальные фотосессии с профессиональными фотографами на новых красочных фотозонах, поздравления от галантных мужчин и героев, цветы всем участницам, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Начало празднования 8 марта в парках города запланировано на 14:00.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов
Общество, Фото:
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