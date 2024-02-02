В прибрежном районе Бурятии людям усложнили жизнь из-за коров



В декабре в Бурятии в разы В декабре в Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за сельхозживотных, которые пасутся в непредназначенных для этого местах. Новые штрафы одобрили на очередной сессии Народного Хурала. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.



Коровы, лошади, козы и другой скот должен находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же сельскохозяйственных животных осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.



Жители Прибайкальского района тем временем столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.



- От слова «совсем». Где должны пасти своих животных местные жители этим летом? – вопрошают сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Нигде нет знаков, что выход скота на дорогу возможен. Автомобили часто несутся с большой скоростью. Аварий с каждым днём всё больше и больше.



Отдыхающим, да и тем, кто переехал в район на ПМЖ, скотина мешает, добавили люди и поинтересовались, как власти намерены решать этот вопрос.



Глава района Сергей Семёнов отметил, что пастбищами занимаются сами сельские поселения. Но признал, что проблема всё же есть.



- Поскольку географически эти населённые пункты прижаты к территориям Гослесфонда, участки, предназначенные для выпаса, там отсутствуют, – пояснил руководитель муниципального образования. – Перевод земель сейчас запрещает законодательство об охране Байкала.



По словам районного главы, на уровне Госдумы сегодня ведётся работа по внесению соответствующих изменений в закон об охране озера, «которые, возможно, предусмотрят разрешение этой проблемы».

