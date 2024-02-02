02 февраля

01 февраля

Популярное

В прибрежном районе Бурятии людям усложнили жизнь из-за коров

В прибрежном районе Бурятии людям усложнили жизнь из-за коров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Теперь им негде пасти свой скот

В декабре в Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за сельхозживотных, которые пасутся в непредназначенных для этого местах. Новые штрафы одобрили на очередной сессии Народного Хурала. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.

Коровы, лошади, козы и другой скот должен находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же сельскохозяйственных животных осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.

Жители Прибайкальского района тем временем столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.
 
- От слова «совсем». Где должны пасти своих животных местные жители этим летом? – вопрошают сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Нигде нет знаков, что выход скота на дорогу возможен. Автомобили часто несутся с большой скоростью. Аварий с каждым днём всё больше и больше.

Отдыхающим, да и тем, кто переехал в район на ПМЖ, скотина мешает, добавили люди и поинтересовались, как власти намерены решать этот вопрос.
 
Глава района Сергей Семёнов отметил, что пастбищами занимаются сами сельские поселения. Но признал, что проблема всё же есть.

- Поскольку географически эти населённые пункты прижаты к территориям Гослесфонда, участки, предназначенные для выпаса, там отсутствуют, – пояснил руководитель муниципального образования. – Перевод земель сейчас запрещает законодательство об охране Байкала.
 
По словам районного главы, на уровне Госдумы сегодня ведётся работа по внесению соответствующих изменений в закон об охране озера, «которые, возможно, предусмотрят разрешение этой проблемы».
скот коровы пастбища Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве в канун Шагаа зажгут обрядовый костёр
В Туве в канун Шагаа зажгут обрядовый костёр
Общество, 02.02.2024
Стала известна программа мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года по лунному календарю
В этнопарке Читы впервые проведут эвенкийский фестиваль
В этнопарке Читы впервые проведут эвенкийский фестиваль
Общество, 02.02.2024
Организаторы научат кидать маут и играть на варгане
В Бурятии температура опускалась до -45 градусов
В Бурятии температура опускалась до -45 градусов
Общество, 02.02.2024
Днём в республике до 27 градусов мороза
Бурятия поборется за гран-при по борьбе хапсагай
Бурятия поборется за гран-при по борьбе хапсагай
Общество, 01.02.2024
Всероссийские соревнования проведут в Якутии
В вузе Бурятии пройдёт Неделя российской науки
В вузе Бурятии пройдёт Неделя российской науки
Общество, 01.02.2024
Мероприятия стартуют с 7 февраля
Для школьников Улан-Удэ проведут краеведческие чтения
Для школьников Улан-Удэ проведут краеведческие чтения
Общество, 01.02.2024
Учащиеся смогут показать свои знания истории города
В Агинском округе состоится всероссийский борцовский турнир
В Агинском округе состоится всероссийский борцовский турнир
Общество, 01.02.2024
Ожидается участие более 150 спортсменов из 5 регионов России
В Иркутске готовятся к строительству межвузовского кампуса
В Иркутске готовятся к строительству межвузовского кампуса
Общество, 01.02.2024
Предпроектные работы завершатся к 1 марта
В ссузе Улан-Удэ открыли мастерскую за счёт «Единой субсидии»
В ссузе Улан-Удэ открыли мастерскую за счёт «Единой субсидии»
Общество, 01.02.2024
Она появилась в техникуме строительства и городского хозяйства
Учёные Бурятии отпразднуют 300-летие Российской академии наук
Учёные Бурятии отпразднуют 300-летие Российской академии наук
Общество, 01.02.2024
Также в республике отметят День российской науки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^