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В столице Бурятии встретили отца пятерых детей, вернувшегося с СВО

В столице Бурятии встретили отца пятерых детей, вернувшегося с СВО
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
На спецоперацию он отправился по зову сердца

В четверг, 1 февраля, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» встретили государственного инспектора Прибайкальского заказника, который приехал на побывку со специальной военной операции. Коллеги мужчины – сотрудники БУ «Бурприрода» вместе с руководителем Алдаром Цыбикмитовым – принесли с собой флаг учреждения.

- Полгода назад наш коллега добровольно, по зову сердца, ушёл на СВО. Это благородный поступок настоящего мужчины – защитника не только природы, но и родины. Он отправился служить, это было его личным решением. Мы с радостью встречаем его сегодня, – отметил Алдар Цыбикмитов.

У бойца – пятеро детей. Первым делом он поедет к маме и родным в село Нестерово, а после отдыха снова отправится на спецоперацию. 
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