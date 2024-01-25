В Забайкалье долгожительнице исполнилось 100 лет

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Юбилей отпраздновала Сусанья Лопатина



В Забайкальском крае жительница села Журавлёво Александрово-Заводского района 24 января отметила свой столетний юбилей.



Сусанья Иннокентьевна Лопатина родилась 24 января 1924 года в селе Красноярово Александрово-Заводского района. В 1948 году переехала в село Журавлёво, устроилась в Военсовхоз разнорабочей, в 1979 году ушла на заслуженный отдых. У юбиляра трое детей, 11 внуков, 8 правнуков и один праправнук.



Вчера Сусанью Иннокентьевну поздравили специалисты отдела ЗАГС, пенсионного фонда и глава сельского поселения Александрово-Заводского, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

