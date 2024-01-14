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Герой России из Бурятии рассказал, как с сослуживцами заставил бежать 12 украинских штурмовиков

Герой России из Бурятии рассказал, как с сослуживцами заставил бежать 12 украинских штурмовиков
Общество,  Фото:кадры боя / официальный telegram-канал Минобороны РФ
По словам военного, никто из боевых товарищей назад не хотел

Несколько месяцев назад российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Тогда они под командованием замкомвзвода с позывным «Большой» из Бурятии обратили в бегство 12 украинских штурмовиков, которые дважды предпринимали попытки атаковать опорный пункт превосходящими силами.

- Командир подразделения с позывным «Большой» умело руководил своими подчинёнными и при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, – сообщили тогда в Минобороны РФ. – Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

А недавно подробностями того сражения поделился сам военнослужащий.
 
- Все наши бойцы из Бурятии настроены были. Никто не бежал, не отмазался, назад не хотел, – вспоминает он в ролике, опубликованном в официальном telegram-канале министерства обороны России накануне. – Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника и они двигались в нашу сторону. Наблюдать, как они там подходят, мы не могли, потому что были обстрелы. 

Трое наших военных, по данным Минобороны, при этом получили ранения, двое в блиндажах держали под прицелом фланги, а «Большой» вышел в окоп, где его атаковала дюжина нацистов. Он принял на себя основной накал боя.

- Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали, – отметил заместитель командира взвода. – Отстояли. У противника не получилось. Начал отступать.

За этот подвиг наш земляк получил Золотую Звезду Героя России. Его товарищей, участвовавших в том бою, наградили орденами Мужества.
 
Герой России отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. На родине он работал водителем. Сам военнослужащий – родом из мухоршибирского села Новый Заган. В конце сентября стало известно, что бизнесмены из Бурятии решили подарить ему жильё.

- Предложили на выбор дом в родном Новом Загане или квартиру в Улан-Удэ. В итоге в скором времени у семьи, где воспитывается двое сыновей, появится новое просторное жильё, – написал тогда в своём telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. – Огромная благодарность предпринимателям за щедрость.
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