Борицы Бурятии примут участие в турнире в Хорватии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В соревнованиях выступят Стальвира Оршуш и Вероника Чумикова



Новый борцовский сезон стартует в хорватском городе Загреб с турнира «Zagreb Open». Соревнования рейтинговой серии пройдут с 10 по 15 января. Они начнутся с турнира по вольной борьбе у мужчин, затем пройдут соревнования по женской борьбе, состязания завершатся греко-римской борьбой.



В предварительный список участников турнира попала спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш. Она поборется за медали в весовой категории 53 кг. Напомним, что борица в настоящее время выступает за Венгрию.



Также как «индивидуальный нейтральный атлет» заявлена Вероника Чумикова, выступавшая за Бурятию. Она выступит на соревнованиях в Хорватии в весовой категории 57 кг.



Всего в Загреб приедут более 550 борцов. Отметим, что в олимпийских весовых категориях заявлено больше участников, чем в неолимпийских. Это связано с тем, что квалификация на Олимпийские игры в Париже в этом году начнётся через два месяца, и борцы стараются соответствовать олимпийским весовым категориям для участия в играх в августе.



