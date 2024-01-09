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Борицы Бурятии примут участие в турнире в Хорватии

Борицы Бурятии примут участие в турнире в Хорватии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В соревнованиях выступят Стальвира Оршуш и Вероника Чумикова

Новый борцовский сезон стартует в хорватском городе Загреб с турнира «Zagreb Open». Соревнования рейтинговой серии пройдут с 10 по 15 января. Они начнутся с турнира по вольной борьбе у мужчин, затем пройдут соревнования по женской борьбе, состязания завершатся греко-римской борьбой.

В предварительный список участников турнира попала спортсменка из Бурятии Стальвира Оршуш. Она поборется за медали в весовой категории 53 кг. Напомним, что борица в настоящее время выступает за Венгрию.

Также как «индивидуальный нейтральный атлет» заявлена Вероника Чумикова, выступавшая за Бурятию. Она выступит на соревнованиях в Хорватии в весовой категории 57 кг.

Всего в Загреб приедут более 550 борцов. Отметим, что в олимпийских весовых категориях заявлено больше участников, чем в неолимпийских. Это связано с тем, что квалификация на Олимпийские игры в Париже в этом году начнётся через два месяца, и борцы стараются соответствовать олимпийским весовым категориям для участия в играх в августе.

Бурятия спорт женская борьба

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