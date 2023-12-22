В Бурятии лесники плетут маскировочные сети для своих коллег на СВО









Она отметила, что изготовление маскировочных сетей – трудоёмкий процесс, требующий немалых временных затрат, но лесников это не останавливает.



- Эта лишь небольшой вклад, но мы рады помочь лесникам, которые сейчас в зоне СВО. Всё необходимое для плетения маскировочных сетей готовили сами, нарезали материал и вплетали в сеть. Хочу поблагодарить всех неравнодушных за то, что активно поддерживают бойцов. Мы на себе ощутили, как непросто изготавливать маскировочные сети, и отдельное спасибо волонтёрам, которые сплели сотни таких сетей, - поделилась консультант Оксана Мачульская. Она отметила, что изготовление маскировочных сетей – трудоёмкий процесс, требующий немалых временных затрат, но лесников это не останавливает.- Эта лишь небольшой вклад, но мы рады помочь лесникам, которые сейчас в зоне СВО. Всё необходимое для плетения маскировочных сетей готовили сами, нарезали материал и вплетали в сеть. Хочу поблагодарить всех неравнодушных за то, что активно поддерживают бойцов. Мы на себе ощутили, как непросто изготавливать маскировочные сети, и отдельное спасибо волонтёрам, которые сплели сотни таких сетей, - поделилась консультант Оксана Мачульская.





Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства развернули в гараже цех по изготовлению маскировочных сетей.Шесть лесников находятся в зоне специальной военной операции, именно для них стараются сотрудники, рассказали в агентстве лесного хозяйства.- Коллегам важна наша поддержка и участие. Мы на постоянной основе организовываем отправку техники, гуманитарной помощи и других вещей. К новому году также были собраны посылки нашим бойцам. И вот сегодня по просьбе ребят сплели маскировочные сети, которые очень нужны на фронте, - пояснила консультант республиканского агентства лесного хозяйства Елена Шатохина.