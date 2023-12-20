В Бурятии ушёл из жизни актёр Русского драмтеатра Сергей Рыжов

Общество, Фото: сайт минкультуры РБ

46 лет артист преданно служил театру



20 декабря на 80-м году скончался заслуженный артист России, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии Бурятской ССР, член Союза театральных деятелей России Рыжов Сергей Григорьевич. О его кончине сообщили в минкультуры Бурятии.



Сергей Григорьевич родился 2 марта в 1944 году в селе Баженово Гачинского района Горьковской области (нынешняя Нижегородская). Выпускник Арзамасского педагогического института 1968 года. До переезда в Улан-Удэ работал артистом в Уссурийском драматическом театре (Уссурийск), в Приморском театре юного зрителя (Владивосток), в Семипалатинском областном драматическом театре (Семипалатинск), в Рубцовском драматическом театре (Рубцовск), Лысьвенском драматическом театре (Лысьва).



В актёрскую труппу Русского драматического театра имени Бестужева был принят в 1977 году. 46 лет артист преданно служил театру.



Сергей Григорьевич Рыжов - человек счастливой актёрской судьбы. За эти годы сыграно более 150 ролей различного амплуа и диапазона.



Сергей Григорьевич был бессменным Дедом Морозом многих поколений. Его очень любили малыши и родители, которые помнили его со своего детства. И в эту новогоднюю кампанию артист планировал служить Дедом Морозом, уже выучил стихи и был готов выйти 20 декабря на первую ёлку…



Работы Сергея Рыжова неоднократно отмечались театральной критикой и находили положительный отклик в прессе как в республике, так и на гастролях.



Несколько лет он совмещал работу актёра с обязанностями заведующего труппой, проявляя принципиальность, требовательность, обладая высшими организаторскими способностями. Долгие годы являлся членом художественного совета театра.



Сергей Григорьевич, помимо занятости в репертуаре театра, всегда вёл очень активную общественную работу, участвовал в творческих встречах со школьниками, проводил уроки мужества, занимался просветительской деятельностью, был ведущим концертов в военных госпиталях.



В последние годы, несмотря на преклонный возраст, артист был активно занят в кинопроектах.



Отпевание и церемония прощания с Сергеем Рыжовым состоится в Одигитриевском соборе 23 декабря в 13:30.



Сергей Григорьевич будет похоронен на Аллее Славы на Южном кладбище.

