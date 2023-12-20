20 декабря

19 декабря

Популярное

В Бурятии ушёл из жизни актёр Русского драмтеатра Сергей Рыжов

В Бурятии ушёл из жизни актёр Русского драмтеатра Сергей Рыжов
Общество,  Фото:сайт минкультуры РБ
46 лет артист преданно служил театру

20 декабря на 80-м году скончался заслуженный артист России, народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии Бурятской ССР, член Союза театральных деятелей России Рыжов Сергей Григорьевич. О его кончине сообщили в минкультуры Бурятии.

Сергей Григорьевич родился 2 марта в 1944 году в селе Баженово Гачинского района Горьковской области (нынешняя Нижегородская). Выпускник Арзамасского педагогического института 1968 года. До переезда в Улан-Удэ работал артистом в Уссурийском драматическом театре (Уссурийск), в Приморском театре юного зрителя (Владивосток), в Семипалатинском областном драматическом театре (Семипалатинск), в Рубцовском драматическом театре (Рубцовск), Лысьвенском драматическом театре (Лысьва).

В актёрскую труппу Русского драматического театра имени Бестужева был принят в 1977 году. 46 лет артист преданно служил театру.

Сергей Григорьевич Рыжов - человек счастливой актёрской судьбы. За эти годы сыграно более 150 ролей различного амплуа и диапазона.

Сергей Григорьевич был бессменным Дедом Морозом многих поколений. Его очень любили малыши и родители, которые помнили его со своего детства. И в эту новогоднюю кампанию артист планировал служить Дедом Морозом, уже выучил стихи и был готов выйти 20 декабря на первую ёлку…

Работы Сергея Рыжова неоднократно отмечались театральной критикой и находили положительный отклик в прессе как в республике, так и на гастролях.

Несколько лет он совмещал работу актёра с обязанностями заведующего труппой, проявляя принципиальность, требовательность, обладая высшими организаторскими способностями. Долгие годы являлся членом художественного совета театра.

Сергей Григорьевич, помимо занятости в репертуаре театра, всегда вёл очень активную общественную работу, участвовал в творческих встречах со школьниками, проводил уроки мужества, занимался просветительской деятельностью, был ведущим концертов в военных госпиталях.

В последние годы, несмотря на преклонный возраст, артист был активно занят в кинопроектах.

Отпевание и церемония прощания с Сергеем Рыжовым состоится в Одигитриевском соборе 23 декабря в 13:30.

Сергей Григорьевич будет похоронен на Аллее Славы на Южном кладбище.
Русский драмтеатр смерть актеры некролог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграли кубок по практической стрельбе
В Бурятии разыграли кубок по практической стрельбе
Общество, 20.12.2023
Самых метких определили в четырёх дисциплинах
В Тарбагатайском районе Бурятии долгожитель отметил свой 90-летний юбилей
В Тарбагатайском районе Бурятии долгожитель отметил свой 90-летний юбилей
Общество, 20.12.2023
Вчера в очередной раз именинником стал житель села Надеино Николай Трифонов
В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою
В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество, 20.12.2023
По итогам командного зачёта победу одержали хозяева соревнований
Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения
Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения
Общество, 20.12.2023
Соответствующие приказ подписан 14 декабря
Льготный проезд в общественном транспорте в Улан-Удэ сделали бессрочным
Льготный проезд в общественном транспорте в Улан-Удэ сделали бессрочным
Общество, 20.12.2023
Воспользоваться им могут пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью
В Бурятии могут появиться квоты на авиарейсы для беременных
В Бурятии могут появиться квоты на авиарейсы для беременных
Общество, 20.12.2023
Будущих мам из районов республики поголовно отправляют рожать в Улан-Удэ
День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО
День открытых дверей прошёл в улан-удэнском СИЗО
Общество, 20.12.2023
Осуждённых навестили их близкие
В Улан-Удэ пока не будут повышать цены на проезд в автобусах и трамваях
В Улан-Удэ пока не будут повышать цены на проезд в автобусах и трамваях
Общество, 20.12.2023
Депутаты пообещали как можно дольше не возвращаться к этому вопросу
Смартфоны и пирожные: Улан-удэнцы рассказали о самых бесполезных покупках
Смартфоны и пирожные: Улан-удэнцы рассказали о самых бесполезных покупках
Общество, 20.12.2023
Работающие горожане вспомнили, на что напрасно потратили деньги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^