В Улан-Удэ с утра пораньше «встали» трамваи

Утром 9 февраля в столице Бурятии простаивали трамваи. Пассажирам, ехавших со стороны 40-х кварталов в центр города на «единице», пришлось высадиться на остановке «Институт культуры» и брести на маршрутки и автобусы.Было это около 7:00.Кондуктор объяснила произошедшее неполадками.Позже выяснилось, что произошёл отжиг контактной сети. «В 7:41 бригада энергослужбы МУП «Управление трамвая» восстановила её», – сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе предприятия.

Читают сейчас