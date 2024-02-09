В Улан-Удэ с утра пораньше «встали» трамваи

Пассажирам пришлось высаживаться из вагона на мороз
Утром 9 февраля в столице Бурятии простаивали трамваи. Пассажирам, ехавших со стороны 40-х кварталов в центр города на «единице», пришлось высадиться на остановке «Институт культуры» и брести на маршрутки и автобусы.Было это около 7:00.
Кондуктор объяснила произошедшее неполадками.
Позже выяснилось, что произошёл отжиг контактной сети. «В 7:41 бригада энергослужбы МУП «Управление трамвая» восстановила её», – сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе предприятия.
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