В Улан-Удэ простаивали трамваи

Один вагон сломался



В четверг, 8 февраля, из-за технической неисправности вагона, который следовал по маршруту №1 простаивали трамваи.



Оперативные службы города сообщают, что инцидент произошёл с 12:27 до 12:59 в районе развязки 20А квартал. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 7 в обе стороны.



Время простоя составило 32 минуты.



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