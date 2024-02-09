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В Улан-Удэ простаивали трамваи

В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Один вагон сломался

В четверг, 8 февраля, из-за технической неисправности вагона, который следовал по маршруту №1 простаивали трамваи.

Оперативные службы города сообщают, что инцидент произошёл с 12:27 до 12:59 в районе развязки 20А квартал. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 7 в обе стороны.

Время простоя составило 32 минуты. 
трамвай

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