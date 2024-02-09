Один вагон сломался
В четверг, 8 февраля, из-за технической неисправности вагона, который следовал по маршруту №1 простаивали трамваи.
Оперативные службы города сообщают, что инцидент произошёл с 12:27 до 12:59 в районе развязки 20А квартал. Было закрыто движение маршрутов трамваев № 1, 7 в обе стороны.
Время простоя составило 32 минуты.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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