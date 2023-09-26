26 сентября

25 сентября

Популярное

Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду

Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина периодически приезжала в республику ради краж

15 августа в спортивном магазине в Советского района Улан-Удэ произошла кража. О хищении сотрудник службы безопасности узнал после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

На кадрах было отчётливо видно, как посетительница поочерёдно складывает товар себе в сумку: мальчиковый джемпер и три женских демисезонных куртки. Не расплачиваясь, она вышла из помещения. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя гражданка иностранного государства, прибывшая в Бурятию в туристических целях.

- Женщина, периодически приезжающая в республику, призналась, что брендовые вещи похитила умышленно для дальнейшей реализации. В своём аккаунте в одной из соцсетей она разместила объявление о продаже одежды, которую в результате по минимальной стоимости приобрели покупатели из числа её сограждан, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Иностранка нигде не работает.

Действия туристки квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся дознание.
туризм кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Происшествия, 26.09.2023
Женщина периодически приезжала в республику ради краж 
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
Происшествия, 26.09.2023
Пожилые люди повелись на легенду о попавших в ДТП «родственниках»
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
Происшествия, 26.09.2023
Вакцину будут ставить двукратно
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
Происшествия, 26.09.2023
«Лада», предварительно, выехала на «встречку»
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия, 26.09.2023
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
Происшествия, 26.09.2023
Женщина не стала звонить пожарным, а побежала стучаться к соседям
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
Происшествия, 26.09.2023
Животное добыли в Тарбагатайском районе
В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка
В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка
Происшествия, 26.09.2023
За рулём «Тойоты» находился пожилой водитель  
В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
Происшествия, 26.09.2023
В иномарку с ребёнком врезалась «Нива»
На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами
На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами
Происшествия, 26.09.2023
Там участились кражи из строящихся домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^