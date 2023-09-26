Женщина периодически приезжала в республику ради краж
15 августа в спортивном магазине в Советского района Улан-Удэ произошла кража. О хищении сотрудник службы безопасности узнал после просмотра записей с камер видеонаблюдения.
На кадрах было отчётливо видно, как посетительница поочерёдно складывает товар себе в сумку: мальчиковый джемпер и три женских демисезонных куртки. Не расплачиваясь, она вышла из помещения. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя гражданка иностранного государства, прибывшая в Бурятию в туристических целях.
- Женщина, периодически приезжающая в республику, призналась, что брендовые вещи похитила умышленно для дальнейшей реализации. В своём аккаунте в одной из соцсетей она разместила объявление о продаже одежды, которую в результате по минимальной стоимости приобрели покупатели из числа её сограждан, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Иностранка нигде не работает.
Действия туристки квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся дознание.
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Происшествия, Фото:
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