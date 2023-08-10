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В Улан-Удэ виновник ДТП выплатил 600 тысяч рублей сверх ОСАГО

В Улан-Удэ виновник ДТП выплатил 600 тысяч рублей сверх ОСАГО
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Несмотря на то, что оба автомобиля были застрахованы, страховка не покрыла всю сумму ущерба

Судебные приставы Бурятии помогли местному жителю получить материальный ущерб за повреждённый в ДТП автомобиль. Виновником аварии стал второй водитель. При движении по второстепенной дороге он не предоставил преимущество автомобилю потерпевшего, который двигался по главной дороге.

Несмотря на то что оба автомобиля были застрахованы, размер ущерба, подлежащего возмещению страховой компанией, был значительно меньше стоимости восстановительного ремонта. По оценке экспертов, повреждённый автомобиль, рыночная стоимость которого – 1,2 миллиона рублей, можно было бы продать на запчасти немногим более чем за 200 тысяч рублей.

Суд принял во внимание проведённую экспертизу независимых оценщиков, полученную страховую выплату и стоимость годных остатков повреждённого автомобиля. В итоге суд обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему 600 тысяч рублей из своего кармана.

- После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов должник не торопился выплатить компенсацию. Приставы выяснили, что у должника в собственности есть автомобиль Honda CR-V, на который незамедлительно был наложен арест. После этого виновник ДТП быстро нашёл деньги для уплаты задолженности в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Денежные средства перечислены на счёт взыскателя.

ДТП судебные приставы

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