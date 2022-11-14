14 ноября

«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

13 ноября

Популярное

Иркутянке вынесли приговор за брошенную на сутки пятилетнюю дочь

Иркутянке вынесли приговор за брошенную на сутки пятилетнюю дочь
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщину также лишили родительских прав

29-летняя жительница Иркутска, дочь которой сутки провела дома в одиночестве, приговорена к исправительным работам. Женщина признана виновной по статье «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ).

Инцидент произошёл вечером 7 августа. Очевидец сообщил в полицию, что на балконе четвёртого этажа долго одна находится девочка. Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру и воспользовались помощью спасателей.

Следователи установили, что мать бросила пятилетнюю дочь одну в квартире на целые сутки.

- Следствием инициирована процедура лишения женщины родительских прав. Ребёнок в настоящее время находится в социальном учреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на 150 часов.


оставление в опасности дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
Происшествия, 14.11.2022
Мужчины задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, 14.11.2022
Наезд произошёл на улице Ключевская
В Бурятии погибли пассажир «Тойоты» и пешеход
В Бурятии погибли пассажир «Тойоты» и пешеход
Происшествия, 14.11.2022
Два смертельных ДТП произошло в республике в воскресенье
Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ
Суд обязал срочно убрать опасную свалку рядом с аэропортом Улан-Удэ
Происшествия, 14.11.2022
Нелегальная свалка раскинулась на площади более 130 квадратов
Улан-удэнка зарезала ударившего её сожителя
Улан-удэнка зарезала ударившего её сожителя
Происшествия, 12.11.2022
Перед этим женщина отвела детей к соседям
В Иркутской области рыбаков, чья лодка сломалась, эвакуировали вертолётом
В Иркутской области рыбаков, чья лодка сломалась, эвакуировали вертолётом
Происшествия, 12.11.2022
Мужчины признались, что не рассчитали возможности своей аэролодки
В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку
В Бурятии водитель-алкоголик отправился за решётку
Происшествия, 12.11.2022
Наркологическая экспертиза установила, что мужчина зависим от алкоголя
В Иркутской области на помощь рыбакам вылетел вертолёт
В Иркутской области на помощь рыбакам вылетел вертолёт
Происшествия, 12.11.2022
Три человека оказались в труднодоступной местности из-за сломавшейся лодки
В Иркутской области ищут рыбаков с перевернувшейся лодки
В Иркутской области ищут рыбаков с перевернувшейся лодки
Происшествия, 12.11.2022
На берег смог выбраться только один из трёх рыбаков
В Улан-Удэ из-за утечки семь домов оставались без отопления
В Улан-Удэ из-за утечки семь домов оставались без отопления
Происшествия, 12.11.2022
Под отключение попали жители частного сектора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^