Женщину также лишили родительских прав
29-летняя жительница Иркутска, дочь которой сутки провела дома в одиночестве, приговорена к исправительным работам. Женщина признана виновной по статье «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ).
Инцидент произошёл вечером 7 августа. Очевидец сообщил в полицию, что на балконе четвёртого этажа долго одна находится девочка. Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру и воспользовались помощью спасателей.
Следователи установили, что мать бросила пятилетнюю дочь одну в квартире на целые сутки.
- Следствием инициирована процедура лишения женщины родительских прав. Ребёнок в настоящее время находится в социальном учреждении, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на 150 часов.
Иркутянке вынесли приговор за брошенную на сутки пятилетнюю дочь
Происшествия, Фото:
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