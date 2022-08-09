Девочку сняли по пожарной лестнице
В Иркутске полицейские и пожарные спасли запертую в квартире пятилетнюю девочку. 8 августа около 6 часов вечера в службу 112 поступил звонок: неравнодушный горожанин сообщил о том, что на балконе на четвёртом этаже находится маленькая девочка, предоставленная сама себе.
Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, однако, приехав, обнаружили запертую дверь квартиры, которую никто не открывал. Полицейским пришлось вызывать сотрудников МЧС со специальной техникой, чтобы добраться до девочки.
Пожарные подняли на четвёртый этаж выдвижную лестницу, по которой сотрудник полиции забрался наверх.
Взрослых дома не оказалось, а как рассказала сама девочка, мать ушла ещё вчера, заперев её дома одну. Также девочка пожаловалась и на то, что давно хочет есть.
- Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Инспекторами по делам несовершеннолетних на мать составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение родительских обязанностей. Ранее женщина попадала в поле зрения полицейских, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске спасли пятилетнюю девочку, сутки просидевшую на балконе
Происшествия, Фото:
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