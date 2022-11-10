В Иркутской области будут судить двух сбытчиков героина

В общей сложности они обвиняются в 10 преступлениях



В городе Черемхово Иркутской области предстанут перед судом два местных жителя 55 и 57 лет. Они обвиняются в сбыте героина. Мужчины действовали «по старинке» и распространяли героин не через закладки, а лично отдавали в руки наркоманам за плату.



- Сотрудниками транспортной полиции участники группы были задержаны после очередной продажи наркотика. По ходатайству органов следствия они помещены под стражу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Наркосбытчиков обвиняют в шести преступлениях по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» и четырёх преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору в значительном размере»



Мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.





