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В Иркутской области будут судить двух сбытчиков героина

В Иркутской области будут судить двух сбытчиков героина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В общей сложности они обвиняются в 10 преступлениях

В городе Черемхово Иркутской области предстанут перед судом два местных жителя 55 и 57 лет. Они обвиняются в сбыте героина. Мужчины действовали «по старинке» и распространяли героин не через закладки, а лично отдавали в руки наркоманам за плату.

- Сотрудниками транспортной полиции участники группы были задержаны после очередной продажи наркотика. По ходатайству органов следствия они помещены под стражу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Наркосбытчиков обвиняют в шести преступлениях по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» и четырёх преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору в значительном размере»

Мужчинам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.


наркотики героин

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