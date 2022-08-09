Трагедия произошла, когда ребёнок играл
В Кабанском районе Бурятии семилетнего ребёнка насмерть засыпало песком. О трагедии сообщили в местной группе «Кабанск-инфо.24/7».
Несчастный случай произошёл в понедельник, 8 августа, в седьмом часу вечера в селе Творогово. Ребёнок играл в песке в 50-ти метрах от улицы Школьная, когда произошёл обвал грунта.
Подробности происшествия, вероятно, станут известны позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», два года назад, в июле 2020-го, в Улан-Удэ 32-летнего рабочего насмерть завалило грунтом во время земляных работ.
В Бурятии ребёнка насмерть засыпало песком
Происшествия, Фото:
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