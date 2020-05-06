В Улан-Удэ автомобиль после ДТП снёс электроопору









От удара «Хонда» выехала с проезжей части, выехала на тротуар и врезалась в электроопору. Столб упал на дорогу, закрыв движение в направлении центра города.





Близлежащие дома, по словам очевидцев, остались без света. От удара «Хонда» выехала с проезжей части, выехала на тротуар и врезалась в электроопору. Столб упал на дорогу, закрыв движение в направлении центра города.Близлежащие дома, по словам очевидцев, остались без света.





Как выяснил «Байкал-Daily», у виновника аварии отсутствует страховой полис. Так что восстанавливать разбитую «Хонду» и платить компенсацию по повреждённую электроопору ему придётся за свой счёт, возможно, и в судебном порядке.



Как сообщал «Байкал-Daily», 1 мая на улице Боевая

В результате ДТП пассажирка «Тойоты», 69-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести госпитализирована в БСМП, уточнили в УГИБДД.Как выяснил «Байкал-Daily», у виновника аварии отсутствует страховой полис. Так что восстанавливать разбитую «Хонду» и платить компенсацию по повреждённую электроопору ему придётся за свой счёт, возможно, и в судебном порядке.Как сообщал «Байкал-Daily», 1 мая на улице Боевая автомобиль также снёс электроопору - За рулём «Тойоты» находился 34-летний водитель, за рулём «Хонды» - 30-летний водитель, - уточнили в УГИБДД по Бурятии.

Накануне вечером в Улан-Удэ на улице Комсомольская произошло ДТП, последствием которого стала упавшая электроопора.По предварительным данным, водитель «Тойоты Исис» пересекал улицу Комсомольская, следуя со стороны площади Славы, и не предоставил преимущество «Хонде Инсайт», ехавшей справа по главной дороге. В результате автомобили столкнулись.