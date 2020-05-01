В Улан-Удэ лихач снёс электроопору

Виновник ДТП скрылся с места происшествия
Сегодня в 5:30 в Центр медицины катастроф поступил вызов о ДТП на улице Боевая в Улан-Удэ. Легковой автомобиль снёс электроопору. Иномарка получила серьёзные повреждения: от передней части машины практически ничего не осталось, разбито лобовое стекло, повреждена дверь.
- О пострадавших ничего неизвестно, так как с места ДТП участник(и) скрылись. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, - призывают в Центре медкатастроф.
Видео с места аварии появилось в паблике dtp_03. Пользователи Сети отмечают, что этот столб сносят не в первый раз.
Виновник ДТП скрылся с места происшествия
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