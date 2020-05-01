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В Улан-Удэ лихач снёс электроопору

В Улан-Удэ лихач снёс электроопору
Происшествия,  Фото:ТЦМК РБ
Виновник ДТП скрылся с места происшествия

Сегодня в 5:30 в Центр медицины катастроф поступил вызов о ДТП на улице Боевая в Улан-Удэ. Легковой автомобиль снёс электроопору. Иномарка получила серьёзные повреждения: от передней части машины практически ничего не осталось, разбито лобовое стекло, повреждена дверь.

- О пострадавших ничего неизвестно, так как с места ДТП участник(и) скрылись. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, - призывают в Центре медкатастроф.



Видео с места аварии появилось в паблике dtp_03. Пользователи Сети отмечают, что этот столб сносят не в первый раз. 


Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 26 на 27 апреля в Улан-Удэ в ДТП с электроопорой пострадали мужчина и девочка. 
ДТП
 
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