Высокий уровень рек усложняет поиски
Сегодня, 24 июля, в Бурятии возобновили поиски утонувшего на прошлой неделе 3-летнего мальчика. Тело ищут специалисты Бурятской поисково-спасательной службы. Задействованы два человека и одна единица техники.
- В Улан-Удэ спасатели проводят поиск на слиянии реки Уды и Селенги, а также в Кабанском районе, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе агентства ГО и ЧС по Бурятии.
Как отметили в агентстве, сроков окончания поисков нет, то есть они будут продолжены до тех пор, пока тело не будет найдено.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные поиски были прекращены. Спасатели заявили, что большая вода в реках Бурятии осложняет проводить работы: тело малыша могло зацепиться за корягу или ветку, которые накрыло водой. Также предполагалось, что тело могло унести в Байкал.
Малыш утонул 17 июля в селе Поселье Иволгинского района: он остался под присмотром нетрезвой родственницы, которая уснула на побережье. Мальчик сорвался с берега и начал тонуть. Его попытался спасти брат, однако не смог помочь. Следственный комитет по Бурятии начала доследственную проверку.
У матери 4-х детей, переживающей стресс от трагедии и страдающей астмой, после недавних родов начали отекать ноги. Тогда было принято решение отдать 1,5-месячного младшего малыша для оказания должного ухода в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за ливней несколько рек вышли из берегов. Вода размыла дороги и мосты в некоторых сёлах.
В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша
Происшествия, Фото:
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