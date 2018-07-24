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В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша

В Бурятии возобновили поиски утонувшего малыша
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Высокий уровень рек усложняет поиски

Сегодня, 24 июля, в Бурятии возобновили поиски утонувшего на прошлой неделе 3-летнего мальчика. Тело ищут специалисты Бурятской поисково-спасательной службы. Задействованы два человека и одна единица техники.

- В Улан-Удэ спасатели проводят поиск на слиянии реки Уды и Селенги, а также в Кабанском районе, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе агентства ГО и ЧС по Бурятии.

Как отметили в агентстве, сроков окончания поисков нет, то есть они будут продолжены до тех пор, пока тело не будет найдено.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные поиски были прекращены. Спасатели заявили, что большая вода в реках Бурятии осложняет проводить работы: тело малыша могло зацепиться за корягу или ветку, которые накрыло водой. Также предполагалось, что тело могло унести в Байкал. 

Малыш утонул 17 июля в селе Поселье Иволгинского района: он остался под присмотром нетрезвой родственницы, которая уснула на побережье. Мальчик сорвался с берега и начал тонуть. Его попытался спасти брат, однако не смог помочь. Следственный комитет по Бурятии начала доследственную проверку. 

У матери 4-х детей, переживающей стресс от трагедии и страдающей астмой, после недавних родов начали отекать ноги. Тогда было принято решение отдать 1,5-месячного младшего малыша для оказания должного ухода в больницу. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за ливней несколько рек вышли из берегов. Вода размыла дороги и мосты в некоторых сёлах.




утопление
 
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