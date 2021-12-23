Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1





Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко провёл совещание по видеосвязи по ликвидации ЧС в Улан-Удэ, где произошла авария на ТЭЦ-1. О текущей ситуации и проводимых мероприятиях рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников, сообщили в пресс-службе правительства.- Уважаемый Виктор Николаевич, на данный момент выполняются работы по определению технологии восстановления кабельных линий. Произвели обследование части линий. По заключению специалистов их можно подключать. На данный момент из ресурса МРСК Сибири – Бурятэнерго сформировано четыре бригады специалистов, которые работают именно по кабельным линиям. В наличии есть полностью все виды кабелей, есть муфты, все сопутствующие материалы. Все они доставлены непосредственно на ТЭЦ-1, все находится на объекте. Также завезены стационарные резервные источники. Это электростанции на 200 квт и 1 мгвт. Мегаватник уже находятся в стадии подключения к топливоподаче угля, а на 200 квт подключают непосредственно там, где он нужен, это «запитка» котлов, - сообщил Луковников.По заявке руководства ТЭЦ-1 требуется дополнительно порядка тысячи тонн мазута для розжига котлов и поддержания их до того, как будет подан уголь.- Этот мазут находится у нас прямо в городе, 800 тонн — это ёмкость, которая находится непосредственно на территории ТЭЦ-1, и тысяча тонн мазута находится на станции Улан-Удэ. Адрес этого груза непосредственно - министерство обороны, сейчас делаем заявку непосредственно на имя министра и командующего округом. Со всеми уже связались, как только документы пройдут, тысяча тонн будет поставлена под разгрузку ТЭЦ-1. Запас угля есть, - сообщил Евгений Луковников.Он доложил о ходе восстановительных работ:- Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским. Непосредственно по территории города у нас пострадал один Железнодорожный район. Пока теплоноситель держится в пределах температуры подачи, это 57-55 градусов, «обратка» - 50 градусов. Если нам удастся буквально в эти часы запустить котлы на мазуте в режиме поддерживающем, то мы сможем поднять теплоноситель до температуры 70 градусов и полностью обеспечим снабжением тепла и жилые комплексы, и социальные объекты. Я думаю, что это вполне реализуемая задача, с которой мы справимся.Мы посмотрели и сценарии негативные, уже произведено полностью оповещение в первую очередь больниц, находящихся в данном районе. Больные, которые у нас идут на выздоровление, будут обследованы с возможностью выписки в домашние условия или для перевода в другие больницы. Те, которые тяжёлые, сегодня перевозятся в другие больницы для оказания медпомощи.Сегодня у нас есть возможность переключиться с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2 по перемычке. Мы вводим ограничения в районах, приграничных к Железнодорожному по горячей воде на небольшой период времени, чтобы снизить нагрузку и переключиться. Также понимаем, что мы сегодня «запитываем» объекты непосредственно источниками снабжения, которые на электричестве, поэтому еще раз посмотрели по тяговым подстанциям, по сетевому хозяйству. Пока нагрузка растёт, есть понимание что она вырастет до предельной и обращения от МРСК Сибири, что на предельных нагрузках придется где-то ввести ограничения, но пока у нас ресурса хватает. На данный период все работы проводятся, - доложил Евгений Луковников.В Бурятии продолжаются мероприятия по ликвидации ЧС на ТЭЦ-1. В правительстве создан оперативный межведомственный штаб. Работа служб по восстановлению ТЭЦ и оказанию помощи населению в период устранения последствий ЧС находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова. Сам он находится с рабочим визитом в Сирии в составе российской делегации, но намерен прервать рабочий визит и как можно скорее возвращаться в Улан-Удэ.