В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ следователи в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства аварийной остановки работы отопительных котлов на ТЭЦ-1.- Ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до – 30 градусов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской ТЭЦ-1. В результате причинён крупный ущерб – свыше 1 млн рублей.В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа под руководством заместителя руководителя следственного управления.- Проводятся необходимые следственные действия, фиксируются следы аварии, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. Также проводится соответствующий комплекс других процессуальных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц, - уточнили в следственном управлении.Напомним, в городе введён режим ЧС регионального уровня. По данным мэра Улан-Удэ, под отключение попали около тысячи домов. Власти готовят пункты временного размещения граждан. Часть детских садов сегодня не работает.