В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение





Стихотворение «Верните тепло» бурятский режиссёр, известный также своими сатирическими стихотворениями на злобу дня, опубликовал Юрий Ботоев. На видео он лежит на кровати в куртке и головном уборе, укрывшись одеялом, а рядом стоит обогреватель. Режиссёр с чувством читает собственное произведение:«То ли кошка, то ли пёсикВновь в коллекторе застрял.Но к утру мне Дед МорозикСпать спокойно не давал.В аккурат пред новым годомОтопленье отрубил,И вдобавок в кране водуБеспощадно перекрыл.Раньше я на баррикадахВ интернетах погибал,А теперь всего лишь надо,Чтоб тепло мне кто-то дал.Не уехать на ЯмайкуНа кого ж оставлю дом?Я готов убрать два лайкаПод сомнительным постом.Мне плевать уж на банкиров,Что разграбили бабло.А хочу, лишь чтоб в квартируОтопленье вновь пришло».