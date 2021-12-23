В Улан-Удэ аварии на ТЭЦ-1 посвятили стихотворение

Стихотворение «Верните тепло» бурятский режиссёр, известный также своими сатирическими стихотворениями на злобу дня, опубликовал Юрий Ботоев. На видео он лежит на кровати в куртке и головном уборе, укрывшись одеялом, а рядом стоит обогреватель. Режиссёр с чувством читает собственное произведение:
«То ли кошка, то ли пёсик
Вновь в коллекторе застрял.
Но к утру мне Дед Морозик
Спать спокойно не давал.
В аккурат пред новым годом
Отопленье отрубил,
И вдобавок в кране воду
Беспощадно перекрыл.
Раньше я на баррикадах
В интернетах погибал,
А теперь всего лишь надо,
Чтоб тепло мне кто-то дал.
Не уехать на Ямайку
На кого ж оставлю дом?
Я готов убрать два лайка
Под сомнительным постом.
Мне плевать уж на банкиров,
Что разграбили бабло.
А хочу, лишь чтоб в квартиру
Отопленье вновь пришло».
Такой творческий подход и юмор оценили его подписчики и другие пользователи соцсети, увидевшие стих в местных пабликах.
«Ну талант! Пусть поскорее дадут тепло и воду!», «Как сказал бы Сталин: -Жить стало лучше товарищи… Жить стало веселее». И смешно и не очень», «Юра держись! мы с тобой», - пишут подписчики Юрия.
Стихотворение написано из-за аварии на ТЭЦ-1, где после возгорания выведены из строя несколько котлов. Отключение горячей воды и снижение подачи тепло произошло во всех районах города. 19 детских садов не принимают детей. В Улан-Удэ введён режим ЧС регионального уровня. Горожанам предлагают переждать устранение аварии в пунктах временного размещения, срочно открытых в гостиницах.
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